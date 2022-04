Cultivatorii de cartofi pot primi, in acest an, un sprijin financiar in valoare de 200 de euro pe hectar

Potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022.Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis pentru anul 2022 sunt de maximum 15 milioane de lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 3 milioane de euro, ... citeste toata stirea