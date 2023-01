Cultura Brasovului 2022: nominalizati premiantii

Cele bune proiecte culturale ale anului 2022 vor fi premiate in 3 martie, in cadrul unei gale speciale, organizate de Consortiul Cultural Corona, in cadrul celei de-a 8-a editii a evenimentului "Premiile Anului in Cultura la Brasov" - PAC 2022.Apelul de nominalizari a fost lansat in 19 ianuarie si se va incheia in 31 ianuarie, iar nominalizarile se fac in scris, in format electronic, se fac in scris, in format electronic, completand formularul disponibil la link-ul https://forms. ... citeste toata stirea