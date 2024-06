Cultura ciresului: Romania ocupa locul 9 in Uniunea Europeana, ca suprafata cultivata

6.620 ha a fost suprafata cultivata cu cires, in tara noastra, in 2023. Mai mare decat in anul anterior, 5.880 ha, dar mai mica decat in urma cu zece ani, 7.080 ha, potrivit datelor Eurostat.Polonia este tara europeana cu cea mai mare suprafata de livezi de cires: 34.900 ha, mai mica decat in urma cu zece ani, 38.000 de ha.Pe locul doi se afla Italia, cu 28.510 de ha, mai putin decat acum zece ani, 28.730 ha.Spania ocupa locul trei, ca ... citește toată știrea