Politistii si procurorii DIICOT Prahova au gasit o cultura de cannabis de peste 490 de plante intr-o incapere subterana a unei cladiri.Un barbat a fost arestat preventiv pentru introducere in tara si trafic de droguri de risc, anchetatorii din Ploiesti depistand, in urma unei perchezitii, o cultura de cannabis aflata in subsolul unei cladiri.Conform unor comunicate transmise, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova si DIICOT, in acest dosar a fost efectuata o perchezitie ... citeste toata stirea