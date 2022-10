Cultura pune Europa in miscare: oportunitati de mobilitate pentru artisti si pentru profesionistii din domeniul culturii

Comisia Europeana a lansat, recent, "Cultura pune Europa in miscare", noul sau program de mobilitate permanent pentru artisti si pentru profesionistii din domeniul culturii. Cu un buget total de 21 de milioane de euro pentru o perioada de trei ani (2022-2025), in cadrul programului Europa creativa, "Cultura pune Europa in miscare" devine cel mai mare program de mobilitate european. Pot participa reprezentanti ai institutiilor UE, parti interesate si organizatii din sectorul cultural, iar in ... citeste toata stirea