Cum a ajuns bardoul (hibridul rezultat dintre un armasar si o magarita) in caietul de sarcini pentru executia Autostrazii Sibiu-Fagaras?

Caietul de sarcini al Autostrazii Sibiu-Fagaras a devenit izvor de ironii din partea constructorilor la adresa Companiei de Drumuri care, dintr-o eroare de redactare a inclus in documentatia tehnica ,,bardoul" (specie hibrid, rezultata din incrucisarea dintre un armasar si o magarita) in loc de ,,batardou", termen tehnic care inseamna un dig sau baraj provizoriu.Unul dintre ofertantii care ar putea intra in cursa pentru proiectarea si ... citeste toata stirea