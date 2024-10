Cum a ajuns cafeaua in Europa

Cultivarea si comertul cafelei au inceput in Peninsula Arabica, nu se stie cu exactitate cand. Pana in secolul al XV-lea, cafeaua era cultivata in districtul yemenit al Arabiei, iar in secolul al XVI-lea era deja cunoscuta in Persia, Egipt, Siria si Turcia, arata ncausa.org. Ulterior, a auns cafeaua in Europa si apoi in Lumea Noua (SUA).Cafeaua nu se savura doar in case, ci si in numeroasele cafenele publice - numite qahveh khaneh - care au inceput sa apara in orasele din Orientul Apropiat. ... citește toată știrea