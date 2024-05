Cum a evoluat populatia judetului Brasov?

Mai multe casatorii, dar mai putini nou-nascuti s-au inregistrat in luna martie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in judetul Brasov.Datele oferite de Directia Judeteana de Statistica arata ca aceeasi situatie o intalnim si daca luam in considerare primul trimestru al acestui an, raportat la intervalul ianuarie - martie 2023.Cifre mai mici se inregistreaza si la decese, iar cea mai mare scadere o avem la numarul de divorturi. Daca anul trecut, 183 de cupluri s-au ... citește toată știrea