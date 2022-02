Cum a fost 2021 la Brasov, vazut prin ochii Politiei

Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, chestorul Valentin Flucus, a prezentat miercuri, 2 februarie, bilantul institutiei pe anul 2021. Astfel, in anul precedent, numarul crimelor si al infractiunilor cu violenta a fost in scadere fata de 2020. La fel stau lucrurile si in ce priveste numarul accidentelor de circulatie si al victimelor rezultate din acestea. Politistii au avut inca de la inceputul anului un plan bine stabilit si si-au impartit obiectivele in patru domenii. ... citeste toata stirea