Cum a gandit Primaria Brasov modernizarea pietelor

Anuntata la inceputul lunii februarie a acestui an de primarul Brasovului, Allen Coliban, programul de modernizare a pietelor agroalimentare din municipiul Brasov este in etapa pregatirii documentatiilor, iar lucrarile ar putea incepe anul viitor.Anuntul a fost facut de viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu, care a precizat ca in cel mai avansat stadiu este proiectul ce vizeaza modernizarea Pietei Dacia.Acum se pregatesc documentatiile, iar lucrarile ar putea incepe in 2023"Am inceput ... citeste toata stirea