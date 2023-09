Eurostat, biroul statistic al UE, a publicat cele mai recente date centralizate privind situatia vizitelor la medici, aferente anului 2021, an marcat inca de pandemia de COVID-19 si care a redus capacitatea sistemelor medicale de a oferi servicii medicale pacientilor obisnuiti.Astfel, in Romania, numarul mediu de consultatii pe locuitor a fost de 4,9 in 2021, in crestere fata de 2020 (4,6 consultatii, in medie), dar sensibil sub nivelul din 2019 (5,3 consultatii), cand nu exista pandemie. La ... citeste toata stirea