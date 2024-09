Cum a "spalat" un patron din Brasov 19 milioane de lei

Joi, 26 septembrie 2024, politistii de la Criminalitate Economica au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara si 2 ordonante de ridicare de inscrisuri, in judetul Brasov, in vederea completarii probatoriului vizand savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare cu consecinte deosebit de grave, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov."Activitatea a avut drept scop descoperirea si ridicarea de obiecte si inscrisuri de ... citește toată știrea