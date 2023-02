"Cum a trecut diagnosticul meu de la sinuzita la leucemie"

In 2019, scriitoarea braziliana Duda Riedel, in varsta de 27 de ani, lucra ca vanzatoare intr-un magazin de haine din Rio de Janeiro. Ea a atribuit oboseala si durerea constanta a picioarelor la orele petrecute in picioare la serviciu.Primul semn: sangerarea gingiilorLa cateva zile dupa ce s-a simtit prea obosita, s-a trezit dimineata si s-a speriat cand a inceput sa vada pete de sange pe perna. Identificand ca acestea proveneau din gingii, a cautat un dentist. "Stomatologul mi-a spus ca ... citeste toata stirea