Cum a votat Judetul Brasov. Preferintele fagarasenilor. Cine vor fi deputatii si senatorii din judetul Brasov

In judetul Brasov, prezenta la vot a fost de 50,4%, sub media nationala de 52,5%. O prezenta ridicata a fost in localitatile limitrofe Brasovului - orasul Ghimbav (58,82%) si comunele Sanpetru (58,99%), Tarlungeni (55,67%) si Harman (54,55%). Si in municipiul Brasov, a fost peste media nationala, 52,80%.Concret, au votat 263.870 de cetateni, cei mai multi, peste 190.000, in mediul urban. Judetul Brasov va fi reprezentat in Parlament de patru senatori si noua deputati. Sapte partide au reusit ... citește toată știrea