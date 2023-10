Atunci cand mergi sa donezi sange, nu doar ajuti la salvarea mai multor vieti, ci te ajuti chiar pe tine. Cum? Simplu: Atunci cand donezi sange, beneficiezi de un set de analize gratuit: RH, grupa sangvina, Hepatita B, C, HIV, leucemie, sifilis si probe hepatice.In cazul depistarii unor rezultate patologice, in urma efectuarii controlului biologic al sangelui donat, donatorul respectiv are dreptul sa fie informat si sa primeasca consiliere din partea unei persoane responsabile, desemnate in ... citeste toata stirea