De sarbatoarea Sfintilor Martiri Brancoveni, 16 august, care este si zi nationala de constientizare a violentelor impotriva crestinilor, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a transmis un mesaj in care semnaleaza ignoranta mediatica a persecutiei actuale asupra crestinilor.Vasile Banescu spune ca exista un stil brancovenesc si in arhitectura sufleteasca a crestinului. El precizeaza ca intrebarea "Cum am reactiona azi in situatia Sf. Constantin?" este una terapeutica:"Raspunsul sincer ... citeste toata stirea