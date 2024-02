Cum ar arata un razboi NATO cu Rusia

Exercitiul Steadfast Defender, cel mai mare de la Razboiul Rece incoace, are loc in perioada 26 ianuarie - 31 mai 2024, in contextul in care Moscova a pierdut 3.000 de tancuri de la invazia sa in Ucraina, relateaza The Times.Marti, 13 februarie, a fot prima misiune de amploare. Sute de vehicule ale armatei, verificate pentru a detecta explozibili ascunsi, au fost incarcate pe o nava cargo cu destinatia Germania, in cadrul unui exercitiu NATO in care se va simula un razboi impotriva Rusiei, ... citește toată știrea