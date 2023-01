Cum arata Brasovul vizitat de Mihai Eminescu

Banca de Cultura Apollonia a continuat seria evenimentelor speciale. Astfel, duminica, 15 ianuarie, cand s-au aniversat 173 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu, a fost dedicata Zilei Nationale a Culturii, trimisa de poet din Dobling, Viena, prietenului sau Chibici. in perioada in care Eminescu era internat intr-un spital privat "de alienati", cum el insusi povesteste.In premiera: o scrisoare din perioada in care Eminescu era internat la un spital din VienaScrisoarea a ... citeste toata stirea