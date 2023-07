Cea mai mare concentratie de E-coli de pe litoral, pana in acest moment din sezon, care poate provoca infectii intestinale, a fost inregistrata la mijlocul lunii iulie, in statiunea Eforie Nord, cea mai aglomerata de pe litoral.Peste 7.600 a fost concentratia inregistrata in urma analizelor Directiei Sanitar Publice Constanta (DSP), in contextul in care valorile frecvent intalnite sunt de cateva zeci de unitati sau, rareori, al sutelor.In ciuda valorilor foarte mari, Tudorel Ene, purtatorul ... citeste toata stirea