A trecut un an de la inceperea lucrarilor la Sala Polivalenta a Brasovului, iar structura acesteia a inceput sa se impuna in peisajul municipiului. Peste inca 2 ani, in septembrie 2025, sala ar trebui sa fie gata in intregime.Pana acum, raportarile constructorilor arata ca pilotii au fost realizati 100%, fundatiile in proportie de 95%, iar elementele prefabricate au ajuns la 34%. De asemenea, de curand au inceput lucrarile la structura metalica. Toata aceasta etapa, cea a structurii, se va ... citeste toata stirea