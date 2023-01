Cum arata strada Doamna Stanca din Fagaras, dupa modernizare? (VIDEO)

Lucrarile la strada Doamna Stanca din Fagaras au fost finalizate, artera fiind adusa la standarde europene.Primarul municipiului Fagaras, Gheorghe Sucaciu, a postat un filmulet cu strada Doamna Stanca la finalul lucrarilor de modernizare."Suntem tot mai aproape de a avea in Municipiul Fagaras o infrastructura demna de secolul in care traim. In imaginile video de mai jos puteti vedea cum arata strada Doamna Stanca, la finalul lucrarilor de modernizare. ... citeste toata stirea