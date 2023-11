Unul dintre principalele argumente aduse de guvernanti in ultimii ani pentru modificarea Legii pensiilor este eliminarea inechitatilor dintre pensiile obtinute in ani diferiti, care au facut ca persoane care au lucrat acelasi numar de ani, in aceeasi profesie si au cotizat egal, sa aiba pensii diferite.Modificarile si-au propus, de asemenea, sa elimine si inechitatile din sistem dintre femei si barbati care au lucrat acelasi numar de ani, in aceleasi conditii si care au contribuit egal, dar ... citeste toata stirea