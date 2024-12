Cum au folosit politicienii romani si moldoveni tema LGBT in campaniile din toamna

In aceasta toamna, la alegerile tumultoase din Romania si R. Moldova a existat o abreviere care le-a egalat, daca nu le-a intrecut in frecventa, pe retele, pe cele ca PSD, PNL, AUR sau PAS: LGBT. Poate prima oara, aceste persoane au devenit "tema electorala", potrivit Rador Radio Romania.Dar activisti de ambele maluri ale Prutului spun ca nu a fost de fapt o discutie serioasa despre locul lor in societate, ci o aruncare de invinuiri si injurii dinspre tabara conservatoare spre tabara liberala, ... citește toată știrea