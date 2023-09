Copiii au vrut "O clasa altfel", asa ca au pornit o campanie de strangere de fonduri, in care au vandut martisoare in mall si au facut si pictura pe fata. Dar mai au de muncit pana sa-si vadi visul cu ochiiCu lacrimi si mainile la gura de mirare si bucurie nestapanita. Asa au intrat, ieri, in clasa - una cu "fata" schimbata" - elevii clasei a VI-a A, de la Colegiul Tehnic "Mircea Cristea". Renovarea partiala a fost facuta cu banii adunati din munca lor, prin proiectul "Vrem o clasa altfel", ... citeste toata stirea