Peste o suta de ucraineni s-au strans joi, 24 august, in zona Modarom din Brasov, de ziua nationala a tarii lor. Imbracati in galben si albastru sau cu steagul Ucrainei peste haine, vecinii nostri greu incercati de razboi s-au strans sa se bucure si sa planga impreuna la aniversarea independentei Ucrainei si implinirea unui an si jumatate de cand Rusia le-a invadat tara."Ma simt bine, guvernul ne ajuta. Multumim tarii voastre pentru ajutor! E prima mea zi nationala in tara voastra. Azi ne-am ... citeste toata stirea