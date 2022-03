Cum combatem traficul de persoane, pericolul imens la care sunt expusi migrantii ucraineni

Autoritatile romane atrag atentia ca refugiatii din Ucraina sunt tinte vulnerabile pentru traficantii de persoane, in toate formele acestui trafic. Orice calamitate creste numarul celor care sunt in pericol sa devina victime ale traficului de persoane. O conflagratie asa cum este razboiul dintre Rusia si Ucraina transforma in potentiale victime femeile si copiii, dupa cum atrag atentia specialistii. "Sunt supuse tuturor formelor de trafic, plecand de la exploatarea sexuala, mai ales pentru ca ... citeste toata stirea