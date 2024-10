Cum da un salvator examenul de licenta

Judetul Brasov are, din aceasta luna, un consilier tehnic Salvaspeo, un salvator speolog cu experienta si calificare legala pentru a conduce o actiune de salvare in pestera. Marius Moise, salvator montan si speolog in cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Brasov, practica speologia de 15 ani si a promovat examenul de licenta sambata, 5 octombrie, in cadrul exercitiului national Salvaspeo desfasurat in pestera Ciur Ponor, din masivul Padurea Craiului.Scenariul exercitiului a ... citește toată știrea