Cum economiseste Brasovul energia

In aceasta perioada, multe discutii se poarta in jurul temelor legate de economisirea energiei. Unele localitati sau chiar state intregi si-au facut strategii pentru reducerea consumului de curent electric, gaz sau carburanti. Brasovul ia in serios aceasta chestiune si are o strategie bine pusa la punct. "Primaria a demarat de mai mult timp un program de reducere a consumurilor de energie electrica prin inlocuirea corpurilor de iluminat clasic cu corpuri de iluminat tip LED. Deja am ajuns la 5. ... citeste toata stirea