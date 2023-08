Intr-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viata sa curata, a fost intrebat de un vecin:Cum faci tu de esti totdeauna atat de multumit? Niciodata nu te-am vazut suparat.Foarte simplu, a raspuns celalalt. In fiecare dimineata, cand ma trezesc, privesc intai cerul. Asa mi-aduc aminte de Dumnezeu, de mila si de bunatate. Apoi privesc pamantul. Astfel imi amintesc de moarte si de Judecata de Apoi. In cele din urma, privesc in jurul meu lumea intreaga ce se trezeste in fiecare dimineata la viata. ... citeste toata stirea