Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, care detine platformele Facebook, Instagram si Whatsapp, a lansat miercuri o noua retea sociala, care ar fi principala concurenta a aplicatiei lui Elon Musk. Threads va avea caracteristici similare cu Twitter, fiind o noua retea digitala de "microblogging". Deja aplicatia a inregistrat peste 5 milioane de conturi in doar 4 ore, in special dupa valul de nemultumiri venite in urma ultimelor modificari ale Twitter.Mark Zuckerberg a spus ca nou-lansata ... citeste toata stirea