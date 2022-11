Cum incearca Brasovul sa tina fenomenul bullyingului sub control

Aproape 10.000 de acte de violenta au fost inregistrate in unitatile de invatamant din Romania, in anul scolar 2021-2022, raporteaza Ministerul Educatiei, cu 2.000 mai multe cazuri fata de acum 2 ani.La Brasov, 21 de cazuri de bullying au fost raportate, in luna septembrie, in scolile brasovene. Asta potrivit datelor de la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Brasov, care din acest an scolar a inceput sa inregistreze aceste situatii."Incepand din acest an, noi colectam lunar din unitatile ... citeste toata stirea