Cum intram, cum circulam si cum iesim din sensurile giratorii. Greseala din legislatie care incurca tot

Un videoclip care explica modul in care ar trebui sa circulam in sensurile giratorii pentru ca acestea sa-si atinga scopul de noduri de trafic rapid a strans sute de mii de vizualizari Un video care explica logica sensurilor giratorii si cum ar trebui sa se circule in acestea a devenit viral pe retele sociale. Pe Youtube, filmuletul a strans aproape o jumatate de milion de vizualizari.Interesant este ca unele prevederi din Codul Rutier contravin logicii si scopului pentru care au fost create ... citeste toata stirea