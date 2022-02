Cum mai e viata de noapte a Brasovului

Vineri, 25 februarie, in intervalul orar 20.00-24.00, politisti de la toate sectiile de politie din Brasov au desfasurat actiuni cu efective marite, actionandu-se in zona centrelor comerciale, a pietelor, statiilor de transport in comun, in zonele cu flux mare de persoane, in incinta salilor de jocuri de noroc, a cluburilor si restaurantelor din municipiu.In tortal, au fost legitimate 103 persoane, verificate 23 societati comerciale si 53 de autovehicule. Potrivit bilantului de misiune ... citeste toata stirea