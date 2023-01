Cum ne-a spus "La multi ani" primarul Brasovului

Ultima zi a anului 2022. Dupa ora 21.00. Cam pe la vremea cand toata lumea se pregatea pentru trecerea in 2023, primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, ne indeamna sa votam o petitie initiata in nume propriu catre Guvern, pentru Cetatuie. Mai exact, ca monumentul sa intre in proprietatea municipalitatii, pentru ca aceasta din urma sa poata bugeta lucrari de punere in siguranta si viitoare lucrari de reabilitare.Cetatuie pe care el, din functia de primar, a cerut-o de la Minister, dar de ... citeste toata stirea