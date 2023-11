Fluctuatiile de temperatura atmosferica atrag dupa sine probleme de sanatate, deoarece organismul se adapteaza mai greu, in aproximativ 10-14 zile, sustine dr. Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna."Organismul are nevoie de timp pentru a se adapta la oscilatiile de temperatura. In mod normal, un organism sanatos poate face fata acestor schimbari daca ele se realizeaza treptat. In schimb cei cu afectiuni cronice, in special cardiovasculare, copiii si cei in varsta au o mai mare ... citeste toata stirea