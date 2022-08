Cum ne-au pacalit Guvernul, BNR-ul si "specialistii"

Rata platita de un roman care a contractat un credit de tip "Prima Casa" in urma cu 5 ani s-a dublat, iar cea platita de clientii care au accesat un produs din aceeasi categorie in urma cu 10 ani a crescut cu circa 50%, arata datele istorice si cele agregate de calculatoarele de credite. In acelasi timp, un client care a ales sa se imprumute prin credit imobiliar clasic, in euro, in ciuda conditiilor restrictive si ale indemnelor pe toate vocile - Guvern, BNR, banci, specialisti, analisti - de ... citeste toata stirea