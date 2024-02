Cum ne ia mintile poluarea aerului

Poluarea aerului afecteaza modul in care creierul uman face conexiuni. Cercetatorii din cadrul Universitatii British Columbia si Universitatii Victoria din Canada au descoperit ca inhalarea unui aer compromis de emisiile poluante ale autovehiculelor poate schimba modul in care partile creierului uman se conecteaza intre ele. Iar asta se intampla in decursul a doar doua ore.Studiul a fost realizat pe un esantion de 25 de adulti sanatosi, expusi intr-un mediu de laborator la emisii poluante. ... citește toată știrea