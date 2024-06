Cum ne protejam in timpul caniculei. Recomandarile Ministerului Sanatatii

Cum ne protejam in timpul caniculei. Ministerul Sanatatii vine cu o serie de recomandari pentru populatie pentru a preveni incidentele in timpul perioadelor de canicula.Ministerul Sanatatii a facut mai multe recomandari pentru populatie pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor cu canicula.Astfel, nu se recomanda, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11,00 - 18,00."Daca aveti aer conditionat, reglati aparatul astfel incat temperatura sa fie cu 5 grade mai ... citește toată știrea