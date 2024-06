Atunci cand vine vara, protectia solara devine indispensabila pentru romani, insa parul este neglijat, in special cand mergem la marSoarele nu ne poate afecta doar pielea, atunci cand nu folosim protectie solara, dar si parul, in special atunci cand mergem la mare. Este foarte important sa ii oferim parului o atentie deosebita in perioada de vara a anului, deoarece razele ultraviolete pot afecta podoaba capilara a romanilor. Iata cum ne protejam parul atunci cand mergem la mare. ... citește toată știrea