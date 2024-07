Cum ne spune Fin-Eco ca a rezolvat problema mirosurilor

In anul 2023, disconfortul olfactiv a fost singura problema reclamata de brasoveni in ceea ce priveste activitatea depozitului ecologic regional de deseuri de la Sacele, detinut de SC Fin-Eco SA. Cel putin asta rezulta din raportul de analiza a mediului, depus de operatorul economic la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov si publicat pe site-ul institutiei in 10 iulie.Pentru a limita disconfortul olfactiv, conducerea societatii a anuntat in respectivul raport ca au fost implementate unele ... citește toată știrea