Cum (nu) este pedepsit bullying-ul in Romania

O fata de 12 ani nu mai prea are curaj sa iasa din casa, dupa ce a fost bataia de joc a unui elev al Colegiului National "Johannes Honterus". Adolescentul, elev in clasa a X-a a liceului, a fost pentru o perioada prietenul fetei, cu care a intretinut relatii sexuale. Baiatul a filmat-o si a fotografiat-o pe fata in timpul unui act sexual oral, iar cand cei doi s-au despartit, baiatul a decis sa posteze pe Instagram si pe House Party imagini cu eleva din clasa a VI-a in ipostaze sexuale ... citeste toata stirea