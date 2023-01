Cum poate fi atacat contractul de vanzare a locuintei?

Intrebare cititor: "As vrea sa stiu daca fratii mei pot ataca ulterior contractul de vanzare a locuintei dintre mine si mama mea. Precizez ca ei nu s-au implicat nici fizic, nici financiar pentru a o ajuta. Am fost singura care am ajutat-o la batranete".Raspuns avocat: "Conform dispozitiilor noului cod civil, pana la dovada contrara opereaza o prezumtie de donatie pentru vanzarea catre un descendent, daca instrainarea s-a facut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitatiei sau in schimbul ... citeste toata stirea