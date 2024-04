Cum poate fi rezolvata problema accesului la cimitirele din zona Micsunica

Aflata de multi ani in agenda publica, amenajarea unei zone de acces catre cimitirele din zona Micsunica din Brasov (aflate dincolo de calea ferata, in cartierul Astra, in apropiere de Biserica "Schimbarea la fata" de pe Bulevardul Saturn) poate fi realizata in perioada 2024 - 2028. Termenul a fost asumat de George Scripcaru, fostul primar al Brasovului, care candideaza pentru un nou mandat la alegerile locale din 9 iunie.Mai exact, el sustine ca pentru a realiza o cale de acces catre ... citește toată știrea