Cum poate inteligenta artificiala sa depisteze boli pe care medicii nici nu le cauta

In 2023, cand Will Studholme, in varsta de 58 de ani, a ajuns la urgenta la un spital NHS din Oxford cu simptome gastrointestinale, nu se astepta la un diagnostic de osteoporoza, scrie BBC. Boala, puternic asociata cu varsta, face ca oasele sa devina slabe si fragile, crescand riscul de fractura.S-a dovedit ca Studholme a avut un caz grav de toxiinfectie alimentara, dar la inceputul investigatiei afectiunii sale, acesta a primit o tomografie computerizata abdominala. Ulterior, aceasta scanare ... citește toată știrea