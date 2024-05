Cum pot vota la alegerile europarlamentare romanii din strainatate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) au realizat Ghidul alegatorului roman la sectiile de votare organizate in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024.Materialul informativ raspunde celor mai frecvente intrebari cu privire la organizarea si desfasurarea scrutinului din 9 iunie 2024: cine are drept de vot, actele de identitate in baza carora se poate vota, programul de votare, procedura de votare la sectie si modul de ... citește toată știrea