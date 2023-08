WhatsApp este una dintre cele mai populare aplicatii de mesagerie din lume, cu zeci de milioane de utilizatori care se conecteaza in fiecare zi pentru a comunica cu prietenii, familia, colegii si altii. Cu toate acestea, exista momente in care un contact poate decide sa ne blocheze, iar in astfel de cazuri, nu vom mai putea comunica cu respectivul utilizator prin intermediul aplicatiei. Din fericire, exista cateva modalitati prin care putem afla cine ne-a blocat pe WhatsApp. ... citeste toata stirea