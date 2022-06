Cum puteti radia un vehicul chiar daca nu mai exista cartea de identitate a acestuia

In mod normal, cartea de identitate a vehiculului (CIV) este ceruta de autoritatea de inmatriculare pentru orice operatiune specifica, adica inclusiv pentru radierea din circulatie. Totusi, cei ce au pierdut documentul si vor sa radieze masina inscrisa in acesta o pot face si in absenta cartii de identitate, printr-o procedura speciala stabilita de Registrul Auto Roman (RAR). Mai exact, acestia trebuie sa anuleze cartea de identitate a vehiculului in baza de date a RAR.Potrivit legislatiei in ... citeste toata stirea