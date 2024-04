Cum reactionam in cazul unei acvaplanari?

A plouat mult in ultimele zile si va mai ploua cel putin pana la sfarsitul saptamanii, asa ca pe unele sosele exista pericol de acvaplanare si implicit, de accidente.Ce presupune fenomenul de acvaplanare a explicat intr-o- emisiune la Radio Romania BrasovAndrei Taraipan, instructor auto. "Acest fenomen apare in clipa in care o pelicula de apa se acumuleaza intre anvelopele masinii si carosabil. Practic, in aceasta situatie, se pierde total aderenta, deoarece pneul nu se afla in contactul ... citește toată știrea