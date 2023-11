Pana in 17 decembrie, brasovenii pot vedea la Galeria 9, din Teatrul "Sica Alexandrescu", "Cum respira pamantul". Asa se numeste cea mai noua expozitie, semnata de Dan Mihalcea (foto), care prezinta, in 20 de instantanee Vulcanii Noroiosi, din Buzau, asa cum i-a vazut autorul in urma cu 10 ani. "Am fost intrebat de multe ori care este secretul fotografiei reusite. Fotografia reusita este atunci cand ai intotdeauna camera foto la tine. Am fost de patru ori la Vulcanii Noroiosi, in decursul a doi ... citeste toata stirea