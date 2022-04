Cum s-a alimentat Brasovul cu apa in ultimii 130 de ani. Lucrari de mari dimensiuni, in special in perioada comunista

Ziarul "Drum Nou", cum s-a numit "Gazeta de Transilvania" in perioada comunista, a reflectat istoria alimentarii cu apa a Brasovului in ultimii 130 de ani In ultimii 130 de ani, la Brasov s-au facut mai multe lucrari de mare amploare pentru aprovizionarea cu apa a orasului. In 1892-1893, autoritatile au cheltuit 400.000 de florini, au captat apa si au montat conducte din plumb. Intre 1928 si 1937 au fost captate izvoarele din Ciucas si intreaga lucrare a costat 23,3 milioane lei. O lucrare de ... citeste toata stirea